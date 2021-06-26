السجن 22.5 عاما بحق الشرطي الأمريكي المدان بقتل فلويد

الأناضول -

واشنطن/ سهام الخولي - قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بالسجن 22.5 عاما بحق ضابط الشرطة السابق المدان بقتل جورج فلويد، الأمريكي ذو البشرة السوداء في مدينة مينيابولس العام الماضي.وأُدين الضابط السابق ديريك شوفين، في أبريل/ نيسان الماضي، بالقتل بعدما ضغط بركبته على رقبة فلويد لأكثر من 9 دقائق.وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابولس إن "الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف"، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه "الرأي العام"، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.وأدين شوفين(45 عاما) بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية وتهم أخرى الشهر الماضي. ووصف محاميه حادثة القتل أثناء محاكمته بأنه "خطأ تم عن حسن نية".كما منع شوفين من امتلاك أسلحة نارية مدى الحياة.ويتهم شوفين و3 آخرون، بشكل منفصل بانتهاك الحقوق المدنية لجورج فلويد.وأثار الحادث، الذي وقع في مايو/ أيار 2020، احتجاجات واسعة في شتى أنحاء العالم تنديدا بالعنصرية.وبدأت الحادثة عندما اشترى جورج فلويد علبة سجائر من متجر صغير في مايو 2020. وأعتقد أحد العاملين في المتجر أنه استخدم ورقة نقدية مزيفة واتصل بالشرطة بعد أن رفض فلويد إعادة السجائر.وعندما وصل الضباط، أمروا فلويد بالخروج من سيارته المتوقفة وقيدوا يديه. ثم حاول الضباط وضع فلويد الذي كان يصرخ في سيارة الفرقة الخاصة بهم. ثم طرحوه أرضا على وجهه، وضغط الضابط ديريك شوفين بركبته على رقبة فلويد لأكثر من 9 دقائق