أحلام قزارة: الحملة الوطنية للتلقيح تهدف الى تلقيح ما بين 60 و 70 بالمائة

أكدت اليوم الدكتورة أحلام قزارة بان المنصة الإلكترونية الخاصة بالتلقيح "إيفاكس" ستصبح في شكل قاعدة بيانات مفتوحة للعموم تشمل جميع المعطيات الخاصة بالتلقيح .كما أكدت الدكتورة أحلام قزارة في حوار ماتينال اذاعة شمس بأنه حسب المرض الذي وضعه الشخص المسجل في هذه المنصة سيقرر الخبراء ان كان له الاولية في تلقي اللقاح من عدمه .وشددت الدكتورة احلام قزارة أن الأولوية في تلقي اللقاح، هي للمصابين بأمراض مزمنة، كمرضى السكر صنف 1، الحوامل بعد الأسبوع 16، مرضى تصفية الدم و أمراض السرطان وغيرها من الأمراض الاخرى.وأكدت قزارة بأن الحملة الوطنية للتلقيح تهدف الى تلقيح ما بين 60 و 70 بالمائة من المواطنين الملقحين من الفئة العمرية 60 فما فوق .وحول تمكين التونسيين العائدين من الخارج وتطعيمهم بالجرعة الثانية بعد تلقيه الجرعة الاولى في البلد الذي كان فيه قالت قزارة بأن هذا يعتمد على تسجيله في منظومة ايفاكس وحسب الأولوية أيضا .