كندا.. مقتل 4 من عائلة مسلمة إثر عملية دهس متعمدة

الأناضول -

أعلنت الشرطة الكندية، الإثنين، مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة صبي يبلغ من العمر 9 أعوام بجروح خطيرة إثر عملية دهس متعمدة، قرب مدينة تورونتو.وقالت الشرطة إنها وجهت اتهاما لشاب يبلغ من العمر 20 عاما ألقت القبض عليه قرب موقع الحادث الذي وقع أمس الأحد.وطالب المجلس الوطني لمسلمي كندا باتخاذ إجراء بشأن "هجوم إرهابي على الأراضي الكندية" واصفة الحادثة بأنها "هجوم مروع".وحسب الشرطة، أدى حادث الدهس إلى مقتل امرأة (74 عاما) ورجل (46 عاما) وامرأة (44 عاما)، بالإضافة إلى فتاة (15 عاما)، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبي (9 سنوات)، أصيب بجروح خطيرة.وقال بول وايت رئيس المباحث في مدينة لندن بتورونتو: "كانت جريمة مخططا لها مسبقا ومتعمدة، لذا وجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى لمنفذ الهجوم ناثانيال فيلتمان".بدوره، صرح مصطفى فاروق، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا : هذا هجوم إرهابي على الأراضي الكندية، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.وتابع: "ندعو الحكومة إلى مقاضاة المهاجم إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك النظر في تهم الإرهاب. بات عنف الإسلاموفوبيا أمرا مألوفا للغاية لمسلمي كندا".