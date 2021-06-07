أمير قطر يبحث مع اشتية إعادة إعمار غزة وحماية الأقصى

الأناضول -



خلال لقائهما في الديوان الأميري بالدوحة، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها اشتية لقطر، وفق وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، الإثنين، جهود إعادة إعمار قطاع غزة وحماية المسجد الأقصى.جاء ذلك خلال لقائهما في الديوان الأميري بالدوحة، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها اشتية لقطر، وفق وكالة الأنباء الرسمية (قنا).وتطرقت المباحثات إلى "تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بحماية المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار".كما تناولت أيضا "الجهود العربية والدولية المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وقطر".بدوره جدد أمير قطر التأكيد على موقف بلاده "الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة".فيما قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر للشيخ تميم بن حمد، على "دعم دولة قطر الدائم لفلسطين خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة"، حسب المصدر ذاته.وفي 25 مايو/أيار الماضي، أعلن أمير قطر تقديم نصف مليار دولار، دعما لإعادة إعمار غزة المتضررة من العدوان الإسرائيلي.والأحد، وصل اشتية إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثالث محطات جولة خليجية، شملت الكويت وسلطنة عمان، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود إعادة إعمار غزة.وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وغزة عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.