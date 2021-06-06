برئاسة هنية.. وفد من "حماس" يزور القاهرة خلال أيام

الأناضول -



بدعوة مصرية استكمالا لمناقشة ما تم طرحه في زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لغزة الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به متحدث الحركة للأناضول..

أعلنت حركة "حماس"، الأحد، أن وفدا برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، بدعوة من السلطات المصرية.وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم "حماس"، إن "وفدا من الحركة برئاسة هنية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد تلقي دعوة مصرية"، دون تحديد موعد.وأضاف القانوع للأناضول: "الزيارة تأتي استكمالا لمناقشة ما تم طرحه خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لغزة الأسبوع الماضي".ولفت إلى أنه سيتم "مناقشة عددا من القضايا الفلسطينية من بينها العلاقات الثنائية بين مصر وحماس".والإثنين، بحث رئيس المخابرات المصرية خلال لقاءَيه مع قيادة "حماس" والفصائل بغزة، تثبيت وقف إطلاق النار عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى جانب ملف إعادة إعمار القطاع، وملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.وأوضح رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، وقتها، أنه "ناقش مع الوفد المصري تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار (مع إسرائيل)، وكبح العدوان على الشعب الفلسطيني".وأكد السنوار أن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل"، مبديا استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ذلك.وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوماً، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.