بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 26 مارس

الأناضول -

أفادت بيانات رسمية في بريطانيا، الخميس، بتسجيل 5274 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 26 مارس/آذار الماضي.وبالأرقام الجديدة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4 ملايين و499 ألفًا و878 حالة، توفي منهم 127 ألفًا و812، وتعافى 4 ملايين و296 ألفًا و244 شخصًا.وأوضحت البيانات أن أكثر من 39 مليون شخص في البلاد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من الفيروس مضيفة أن نصف البالغين حصلوا على الجرعتين.وتحتل بريطانيا المركز السابع على مستوى العالم من حيث إجمالي الإصابات، والسادس من حيث عدد الوفيات.وحتى فجر الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 172 مليونا و887 ألفًا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و716 ألفا، وتعافى ما يزيد على 155 مليونًا و597 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".