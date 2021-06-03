الأناضول -

القيمة السوقية للعملات الافتراضية سجلت 1.81 تريليون دولار

صعدت العملات الافتراضية الرئيسة في التعاملات الصباحية، الخميس، بصدارة "بيتكوين" و"دوجيكوين"، لكنها لا تزال بعيدة عن ذروتها القياسية المسجلة منتصف أبريل/ نيسان الماضي.وصعدت القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم بنسبة 6.5 بالمئة، إلى 1.81 تريليون دولار، فيما كان أعلى مستوى تاريخي عند 2.53 تريليون دولار في تعاملات 16 أبريل 2021.وصعد سعر وحدة "بيتكوين" عند الساعة (08:41 ت.غ)، بنسبة 4.9 بالمئة إلى 38.9 ألف دولار، وبقيمة سوقية 728.4 مليار دولار، أعلى قيمة سوقية من بين إجمالي العملات الافتراضية.في المرتبة الثانية جاءت "إيثيريوم" التي صعدت 5.8 بالمئة في تعاملات اليوم، إلى 2850 دولارا للوحدة الواحدة، وبإجمالي قيمة سوقية 329.74 مليار دولار.في المرتبة الثالثة، جاءت "بينانس كوين" والتي صعدت 11 بالمئة إلى 417.4 دولارا للوحدة، وبإجمالي قيمة سوقية 64.75 مليار دولار.بينما استقرت "تيثر" دون تغيير عند دولار واحد للوحدة، بقيمة سوقية بلغت إجمالا 62.1 مليار دولار، في المرتبة الرابعة.وبنسبة صعود طفيفة بلغت 0.3 بالمئة إلى 1.79 دولارا للوحدة، جاءت عملة "كاردانو" من المرتبة الخامسة بإجمالي قيمة سوقية 57.57 مليار دولار.وارتفعت "الدوجيكوين" 9.3 بالمئة إلى 0.42 دولار، بقيمة سوقية بلغت إجمالا 55.8 مليار دولار.وستبدأ "بيتكوين" التداول في بورصة أكويس في لندن وباريس الأسبوع المقبل.بينما قالت بورصة "كوين بيس": "سيتمكن مستخدمو بطاقة كوين بيس المدرجون في القائمة البيضاء من استخدام العملات المشفرة للدفع على أبل باي وغوغل باي".