كورونا..4147 إصابة جديدة بإيطاليا 3542 ببريطانيا

الأناضول -

واصلت كل من إيطاليا وبريطانيا تسجيل حالات إصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، تسجيل 4147 إصابة و171 وفاة جديدة بالفيروس، خلال يوم، رفعت إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و205 آلاف و970 بينها 253 ألفًا و193 حالة نشطة، وإجمالي الوفيات إلى 125 ألفًا و793 حالة.فيما بلغت حصيلة المتعافين 3 ملايين و826 ألفًا و984، بعد رصد 108 آلاف و8 حالات شفاء جديدة خلال 24 ساعة.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات.وفي بريطانيا أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3542 إصابة و10 وفيات جديدة بالفيروس، رفعت إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و473 ألفًا و677، والوفيات إلى 127 ألفًا و758 حالة.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 38.614 مليون شخص، بينهم أكثر من 24.043 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.وحتى فجر الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 169 مليونا و615 ألفًا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و524 ألفا، وتعافى ما يزيد على 151 مليونًا و325 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".