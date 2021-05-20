كورونا يغيب سمير غانم "آخر كواكب" ثلاثي أضواء المسرح

الأناضول -

غيّب الموت الفنان المصري الشهير سمير غانم، الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفتا "الوطن" و"المصري اليوم" الخاصتين، "توفي الفنان سمير غانم، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا".وسمير غانم من مواليد 1937، وممثل كوميدي من طراز فريد، وأسس بالتعاون مع الفنانين الراحلين جورج سيدهم والضيف أحمد، فريقا غنائيا كوميديا باسم "ثلاثي أضواء المسرح"، لمع بقوة في الوسط الفني خلال ستينيات القرن الماضي.وفي عام 1970 انحلت الفرقة الغنائية بوفاة الفنان الضيف أحمد، واتجه سمير غانم مع رفيق دربه جورج سيدهم، للتمثيل في عدة مسرحيات أبرزها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".وفي ثمانينات القرن الماضي، لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان في قالب شخصية كرتونية باسم "فطوطة"، لتلقى نجاحا غير مسبوق في تاريخ فوازير رمضان بمصر.وشارك غانم في العديد من الأفلام السينمائية على مدى 50 عاما، أبرزها صغيرة على الحب، و30 يوم في السجن، ويارب ولد، والمشاغبون، ورحلة السعادة، وشاطئ المرح وغيرها.كما قدم عدة مسلسلات تلفزيونية أهما حكاية ميزو، وبكيزة وزغلول، وكابتن جودة، والبحث عن السعادة، وأهلا فطوطة، ونيلي وشريهان.وغانم هو زوج الفنانة المصرية دلال عبد العزيز (62 عاما)، ولديهما ابنتان هما الفنانتان دنيا (36 عاما) وإيمي (34 عاما).وخلال عام، غيب "كورونا" العديد من الفنانين المصريين، أبرزهم رجاء الجداوي ويوسف شعبان وهادي الجيار، بينما تعافى منه فنانون وإعلاميون ومطربون، بينهم عمرو دياب ويسرا وأمير كرارة وأحمد مكي ووائل الإبراشي.ومؤخرا شهدت مصر تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بكورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الأربعاء، 249 ألفا و238 إصابة بالفيروس، بينها 14 ألفا و498 وفاة، و183 ألفا و696 حالة تعاف.