فلسطين تطالب الأمم المتحدة بحماية أطفالها من جرائم إسرائيل

الأناضول -



في رسالة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا

طلبت فلسطين من الأمم المتحدة، الإثنين، بتحمل مسؤوليتها ووقف جرائم إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين.جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، بالتزامن مع استمرار عدوان وحشي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال المالكي، في رسالته التي أطلعت عليها الأناضول، إن" الهجمات العنيفة والمكثفة الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن قتل 59 طفلا فلسطينيا على الأقل".وأكد على أنه "لا يوجد ملاذ آمن للأطفال الفلسطينيين" من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.وأضاف: "ندعو الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، لحماية أطفال فلسطين وفقا لولايتها، ودعوة إسرائيل إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين".ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح متفاوتة.فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ بينما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.​​​​​​​