الخميس.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث تطورات فلسطين

الأناضول -



رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير أعلن ذلك خلال جلسة الجمعية المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك..

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، الإثنين، عقد اجتماع لأعضاء الجمعية حول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الخميس المقبل.جاء ذلك في بداية جلسة الجمعية العامة المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".وحتى صباح الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا و35 سيدة، إضافة إلى 21 استشهدوا منذ 7 مايو/أيار ومئات الجرحى بالضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وقال بوزكير: "استنادا إلى رسالة من منظمة التعاون الإسلامي وكذلك من جامعة الدول العربية قررت الدعوة إلى عقد اجتماع بشأن الحالة في الشرق الأوسط والمسألة الفلسطينية".وأضاف: "الجلسة ستناقش الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وستعقد الخميس المقبل بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (06:00 ت.غ)".وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.ويتمسك الفلسطينيون بالقدس المحتلة عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.