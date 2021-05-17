إسرائيل تدمر "استراحة" على شاطئ بحر غزة

الأناضول -



تواصل إسرائيل شن غاراتها على منازل وتجمّعات مدينة، ومنشآت اقتصادية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية الحربية، الإثنين، استراحة مدنية، على شاطئ بحر مدينة غزة.وأفادت مراسلة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ استراحة "المالديف"، على شاطئ بحر مدينة غزة.وأضافت إن القصف أحدث دمارا كبيرا في الاستراحة، فيما تسبب بتضرر عدد من الاستراحات الأُخرى المجاورة لها.وفي وقت سابق الإثنين، استهدفت الطائرات الإسرائيلية، منازل وتجمّعات للمواطنين ومنشآت اقتصادية، في مناطق مختلفة من القطاع.وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد فلسطينيين على الأقل، بحسب شهود عيان.ولم تؤكد وزارة الصحة وقوع ضحايا في هذه الغارات.وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع منذ 10 مايو/ أيار الجاري، ارتفع إلى 198 شهيدا بينهم 58 طفلا، و35 سيدة، فيما أصيب نحو 1300 فلسطينيا بجراح مختلفة.