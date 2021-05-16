النمسا.. مظاهرة تحتج على رفع علم إسرائيل فوق مباني الحكومة

الأناضول -



رئيس الوزراء النمساوي سباستيان كروز سمح برفع العلم الإسرائيلي فوق المباني الحكومية..

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، مظاهرة أمام مبنى رئاسة الوزراء، احتجاجا على رفع العلم الإسرائيلي فوق المباني الحكومية.ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها شعارات من قبيل "أوقفوا القصف والاحتلال" "ليكن التضامن مع فلسطين" "مقاطعة الفصل العنصري (الأبارتايد) حق ديمقراطي".وفي حديث للأناضول وصف رئيس جمعية "المجتمع العربي-النمساوي" فريتز إدلينغر سماح رئيس الوزراء النمساوي سباستيان كروز برفع العلم الإسرائيلي بأنه "مدعاة للخجل".من جانب آخر، انتقد الكاتب والناشط النمساوي فيلهيلم لانغثالر رفع حكومة بلاده للعلم الإسرائيلي فوق المباني الحكومية، مؤكدا أنّ النمسا دولة محايدة.وقال لانغثالر: "دستورنا ينص بشكل واضح على عدم اتخاذ موقف بجانب المعتدين، لكن حكومتنا تصطف إلى جانب المعتدين".وأشار إلى أنّ السلطات ألغت، السبت، 4 مظاهرات كان من المخطط تنظيمها للتضامن مع الشعب الفلسطيني.ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.والأحد، ارتفع ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي متواصل على غزة إلى 192 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، بجانب 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.