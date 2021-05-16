وزيرا خارجية تونس وليبيا يبحثان هاتفيا "تنسيق المواقف لنصرة القضية الفلسطينية" (الخارجية)

تواصل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاحد 16 ماي 2021 مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش.وتمحور هذا الاتصال وفق بلاغ للخارجية, حول تنسيق المواقف بين البلدين لنصرة القضية الفلسطينية، حيث أطلع عثمان الجرندي نظيرته الليبية على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وحمل قوات الإحتلال على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي ومخططاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.على صعيد آخر، تطرق الوزيران الى علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل الإرتقاء بها على كافة الأصعدة. ورحب الوزيران في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها الى مطاري "معيتيقة" بطرابلس و"بنينا" ببنغازي، انطلاقا من يوم 17 ماي 2021 حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة.