مباحثات سعودية أمريكية حول الأوضاع في فلسطين

الأناضول -

خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية "بن فرحان" وبلينكن، بعد وقت قصير من اتصال أجراه الأخير مع نظيره القطري..

بحث وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، الأحد، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأوضاع في فلسطين.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن "بن فرحان" أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي.وأضافت أنهما استعرضا سبل تعزيز العلاقات، و"تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.وفي وقت سابق الأحد، تلقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالا هاتفيا من بلينكن، تطرق إلى "الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المصلين في الحرم القدسي والهجوم على قطاع غزة المحاصر"، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.والأحد، ارتفع ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحةفيما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.‎