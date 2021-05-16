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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى لـ"استخبارات حماس" شمالي القطاع

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Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 13:11 قراءة: 0 د, 43 ث
الأناضول - زين خليل-

وأكد الجيش في بيان أنه قصف 3 مواقع لإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل



قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه استهدف مقرا للاستخبارات العسكرية لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة وقصف 3 مواقع جديدة لإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

وفي بيان، اطلعت عليه الاناضول، قال الجيش الإسرائيلي: "قصفت مقاتلات حربية أصولا عسكرية في مقر الاستخبارات التابع للذراع العسكري لحماس شمالي قطاع غزة".

وأضاف أن المبنى الذي تعرض للقصف يتواجد داخله عناصر من استخبارات "حماس" تعمل على بلورة تقييم للوضع لصالح التنظيم.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذا الهجوم " يشكل ضررا للبنية التحتية الرئيسية في حماس".

في سياق متصل، زعم الجيش أنه قصف 3 مواقع جديدة لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة تابعة لـ "حماس".

​​​​​​​وتشن إسرائيل منذ الإثنين، عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 181 شهيدا، بينهم 52 طفلاً و31 سيدة، إضافة إلى 1225 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الأحد.

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