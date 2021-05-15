نتنياهو: عملياتنا بغزة مستمرة

وكالات -

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء يوم السبت، أن العملية في قطاع غزة مستمرة ولن تنته حتى تحقيق هدفها.وبين نتنياهو في مؤتمر صحفي له، إن هدف العملية أن تعيد حساباتها بأن تفكر مرتين حينما تفكر في توجيه أي ضربات جديدة لإسرائيل.وادعى نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قوية وقاتلة لحماس والمنظمات الأخرى برًا وبحرًا وجوًا، مدعيًا أن الأبراج التي يتم استهدافها تحتوي على مقرات لما وصفها بـ “المنظمات الإرهابية”.وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مقدمًا له شكره على دعمه لإسرائيل بالحق في الدفاع عن نفسها.وقال “إسرائيل تفعل كل شيء لمنع أو الحد من سقوط قتلى مدنيين في غزة”. وفق إدعاءه.وأضاف “نعمل على تقويض البنى التحتية لحماس بما فيها الأنفاق المعدة للهجوم علينا .. أقول لقادة الإرهاب لن تستطيعوا الاختباء لا فوق ولا تحت الأرض”. وفق قوله.وقال موجهًا حديثه للإسرائيليين “نتنياهو: نحن أمام أيام ليست سهلة وأدعوكم إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية”.