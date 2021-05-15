ليستر يحقق كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه على تشيلسي بهدف البلجيكي يوري تيليمانس

توّج ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على خصمه تشيلسي بهدفٍ وحيد، السبت، في نهائي أقيم على أرضية ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.المباراة التي شهدت حضور 22 ألف متفرج، تمكن خلالها ليستر من هز شباك تشيلسي بأقدام لاعبه البلجيكي يوري تيليمانس عند الدقيقة 63، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس كيبا.فيما لم يجد تشيلسي الطريق إلى مرمى ليستر رغم تمكن لاعبيه من خلق عدة فرص أمام المرمى، أبرزها كرة سددها ماسون مونت في الدقيقة 87، تصدى لها كاسبر شمايكل بصعوبة وأبعدها إلى ركلة ركنية.وحرم حكم المباراة تشيلسي من التعديل بعد إلغائه لهدف، جاء عن طريق الخطأ من دفاع ليستر، بالرجوع إلى تقنية الفيديو.وحقق ليستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بينما أضاع تشيلسي فرصة الظفر باللقب التاسع له.​​​​​​​