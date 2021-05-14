   Abdelwahab - الكرنك  

أردوغان: الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء، بالصمت أو دعمها بالخفاء

Publié le Vendredi 14 Mai 2021 - 16:58 قراءة: 0 د, 59 ث
الأناضول - طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك بأسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال فعالية عبر الاتصال المرئي مع رؤساء أفرع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الولايات.
وأكد أردوغان أن الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي في القدس والمدن الفلسطينية يعتبر واجب أخلاقي للإنسانية جمعاء.
وقال: "ندعو كل دولة وكل مؤسسة، بغض النظر عن معتقداتها وأصولها إلى التحرك في أسرع وقت ممكن (لوقت الهجمات الإسرائيلية)".

وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي ستكون قد أنكرت وجودها في حال لم تتخذ موقف ملموسًا وفعالًا بشكل فوري ضد تلك الهجمات.

وأضاف:" محاولات دولة الإرهاب (إسرائيل) لنهب مدينة مثل القدس تضم أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود بدون حياء، تجاوزت كل الحدود".
وأشار إلى أن تركيا تتحرك ضد الظلم في القدس والمدن الفلسطينية بنفس الشعور كما دعمت نضال أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة (من أرمينيا).
وأكد أن تركيا مستعدة لدعم فعال لكل مبادرة يتم إطلاقها في الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية والتضحية من أجل إحلال السلام.
ولفت إلى أنه في حال عدم إيقاف العدوان الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في القدس فإن كل شخص سيجد نفسه هدفًا لتلك العقلية الوحشية (لإسرائيل).
وأردف: "الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء، بالصمت أو بدعمها بالخفاء".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225771

Ahmed01  (France)  |Vendredi 14 Mai 2021 à 18h 23m |           
اتق الله يا رجل ! وأنتَ أكبر شريك تجاريّ وعسكريّ لإسرائيل بعد أمريكا



En continu

Toutes les news

الجمعة 14 ماي 2021 | 2 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:23 05:26 03:50
21°
 29° % 52 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-1725°-1532°-1731°-2126°-18
  • Avoirs en devises
    20837,1

  • (11 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33534 DT        1$ =2,74085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mai)   959,6 MDT