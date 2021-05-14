مقاتلات إسرائيلية تدمر مصرفا في غزة

الأناضول -



في غارة على بنك "الإنتاج"، المجاور لمستشفى "الشفاء" الأكبر بالقطاع، وفق شهود عيان

قصفت مقاتلات إسرائيلية، الجمعة، مقر بنك "الإنتاج" الفلسطيني، المجاور لأكبر مستشفى في قطاع غزة، ما أسفر عن تدميره بالكامل.وأفاد شهود عيان للأناضول، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مقر البنك القريب من مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، ودمرته بالكامل.وذكر الشهود، أن تدمير البنك ألحق أضرارا جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، وأدى لاندلاع حريق في المكان.وتوجهت الطواقم الطبية والدفاع المدني للمنطقة، حيث أصيب المرضى بالمستشفى والمواطنين بحالة من الذعر، وفق الشهود.ولم يصدر أي تعليق فوري من سلطات القطاع حول القصف الإسرائيلي، وإن كان خلف ضحايا، حتى الساعة 14:55 (ت.غ).وبنك "الإنتاج"، أحد البنوك الفلسطينية الموجود في قطاع غزة، حيث تديره حركة "حماس".وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 122 شهيدا بينهم 31 طفلا و 20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة.وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.