الكويت.. رفع حظر كورونا الجزئي بدءا من أول أيام العيد

الأناضول -

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، رفع حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال المتحدث باسم المجلس طارق المزرم، في مؤتمر صحفي، إن المجلس قرر رفع حظر التجول الجزئي بدءا من أول أيام العيد (يوافق الخميس على الأغلب)، مع استمرار إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة 8 مساء (17.00 تغ) حتى الساعة 5 من فجر اليوم التالي (2.00 تغ).واستثني المجلس من الإغلاق الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الصحية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة وذلك حتى إشعار آخر.وأضاف أن القرار سمح بفتح دور السينما والمسارح لدخول المحصنين فقط، والسماح بتسلم الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك.وأضاف المزرم، أن المجلس قرر إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من (النيبال، باكستان، بنغلاديش، وسريلانكا) ومنع دخول المقيمين القادمين منها حتى إشعار آخر.وفرضت الكويت حظرا جزئيا مطلع مارس/آذار الماضي لمدة 12 ساعة يوميا، يبدأ من 5 مساء وحتى 5 صباحا لمدة شهر كامل.وفي 19 إبريل/نيسان الماضي، مددت حظر التجوال الجزئي حتى نهاية شهر رمضان المبارك.