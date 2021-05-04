المكسيك.. 20 قتيلا و 70 مصابا على الأقل إثر انهيار جسر لحظة مرور قطار

الأناضول -

لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب ما يزيد عن 70 آخرين، إثر انهيار جسر بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لحظة مرور عربة قطار مترو أنفاق فوقه.ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الثلاثاء، عن مسؤولين محليين ـ لم تسمهم ـ إن "جزءا كبيرا من جسر يقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، انهار ليل الإثنين - الثلاثاء، وسقط فوق شارع مزدحم بالسيارات والمارة".وفيما لم تعلن سلطات المكسيك حتى الساعة (7:50 ت.غ) من صباح اليوم عن العدد الرسمي للضحايا، قالت كلوديا شينباوم، رئيسة بلدية العاصمة إنه تم نقل "49 شخصا من المصابين إلى المستشفيات، بينهم 7 في حالة خطرة ويخضعون لعمليات جراحية"، حسب المصدر ذاته.وأضافت أن "رافعة تعمل على إيقاف إحدى عربات مترو الأنفاق التي تركت متدلية على الجزء المنهار حتى يتمكن عمال الطوارئ من الدخول لفحص السيارة لمعرفة ما إذا كان أي شخص لا يزال محاصرا".كما أشارت إلى وجود "أطفال بين الضحايا".يشار أن الجسر على ارتفاع حوالي 5 أمتار فوق طريق بالمنطقة الجنوبية من حي تلاواك، لكن القطار كان يسير فوق شريط وسطي خرساني؛ ما قلل على ما يبدو من الخسائر بين سائقي السيارات على الطريق أدناه.