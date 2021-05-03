وزير الخارجية الأمريكي يعتبر أن الصين تتصرف بطريقة "أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج"

فرانس 24 -

بلينكن يلتقي نظيره البريطاني بلندن في إطار مجموعة السبع

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بثت الأحد ضمن برنامج "60 دقيقة" أن الصين باتت في السنوات الأخيرة تتصرف بطريقة "أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج".وقال بلينكن: "ما رأيناه خلال السنوات الأخيرة هو أن الصين تتصرف بطريقة أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج. هذا واقع"، مضيفا أن الصين هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتقويض أو تحدي النظام القائم على قواعد نتمسك بها بشدة ومصممون على الدفاع عنها".وتابع الوزير الأمريكي قائلا: "لكنني أريد أن أكون واضحا للغاية... هدفنا ليس احتواء الصين أو كبحها أو تقييدها، بل هو الحفاظ على هذا النظام القائم على قواعد تشكل الصين تحديا لها".ويلتقي بلينكن الاثنين نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن في إطار أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية دول مجموعة السبع منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وعلى جدول أعماله الانتعاش الاقتصادي ومكافحة المخاطر الجديدة.وتستقبل المملكة المتحدة في حزيران/يونيو القمة السنوية لمجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب إنكلترا، في وقت تعمل على تأكيد مكانتها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وستكون هذه أول زيارة للرئيس جو بايدن إلى أوروبا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، وذلك بعدما ألغيت القمة السابقة التي كانت ستستضيفها الولايات المتحدة عام 2020.وأعلن دومينيك راب في بيان أن "اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع يظهر أن ’بريطانيا العالمية‘ تجمع أكبر الديمقراطيات للتصدي للتحديات المشتركة". وأضاف "سنعمل على ضمان وصول عادل إلى اللقاحات عبر العالم، ووضع أهداف عالمية على صعيد تعليم الفتيات وتحديد خطوات طموحة على صعيد التغير المناخي وتطوير تدابير جديدة لمكافحة المجاعة".فرانس24/ أ ف ب