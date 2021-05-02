الهند .. إصابات كورونا اليومية تتخطى 400 ألف

الأناضول -

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 402 ألف إصابة بفيروس كورونا، السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة. هذا إن الحصيلة الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى أكثر من 19 مليون شخص. وتمر الهند بأحلك مراحل الوباء إثر تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية عالمية جعلت أنظمة الرعاية الصحية في المدن الكبيرة والمناطق الريفية على شفا الانهيار. ورصدت عدسة وكالة الأناضول مرضى الكورونا بأحد المواقع بالعاصمة الهندية نيودلهي والتي تعاني نقص حاد في الأسرة والأكسجين وأدوية العلاج.