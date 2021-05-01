مستشار البيت الأبيض يوصي الهند بإغلاق فوري لاحتواء كورونا

الأناضول -

السبت أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 402 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة..

أوصى المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، السبت، الهند بفرض إغلاق كامل على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بجائحة كورونا.وقال فاوتشي، في مقابلة مع صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية: "أعتقد أن الأهم حاليا هو الحصول على الأكسجين، والمعدات، والأدوية، ومعدات الوقاية، وغير ذلك".وأضاف: "لكن من بين الأمور الأخرى التي يجب أن تتم فورا، هو إصدار أمر بإغلاق البلاد".وتابع قائلا: "الهند في وضع صعب للغاية ويائس، وبالتالي يجب فرض إغلاق موقت، لافتاً أنه "لا داعي لفرض إغلاق يستمر مدة 6 أشهر على سبيل المثال".وقاومت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حتى الآن فرض إغلاق على الصعيد الوطني تجنبا لتكرار تجربة الإغلاق العام الماضي التي شكلت ضربة للاقتصاد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 402 ألف إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى أكثر من 19 مليونا.وأوضحت أن حصيلة الوفيات بلغت 211 ألفا و853، بعد تسجيل 3 آلاف و523 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.وتمر الهند بأحلك مراحل الوباء إثر تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية عالمية جعلت أنظمة الرعاية الصحية في المدن الكبيرة والمناطق الريفية على شفا الانهيار.وتواصل الهند تسجيل أرقام قياسية بإصابات كورونا اليومية، إذ سجلت أكثر من 300 ألف حالة يوميًا لمدة 9 أيام متتالية بدءًا من 22 أبريل/ نيسان الماضي، ما تسبب في نقص حاد في أسرة المستشفيات والأكسجين وأدوية العلاج.