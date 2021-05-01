.. سان جيرمان يتجاوز لانس ويرتقي للصدارة بهدفين لواحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه لانس، بهدفين لواحد، السبت، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".ووضع البرازيلي نيمار دا سيلفا الفريق الباريسي في المقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 33، مستغلا تمريرة من الألماني جوليان دراكسلر.وعزز المدافع ماركينيوس تقدم سان جيرمان بهدف ثان عند الدقيقة 59، قبل أن يُسجل لانس هدف تقليص الفارق عبر الكاميروني إغناتيوس غانغو مع حلول الدقيقة 61.ورفع باريس سان جيرمان بهذا الفوز رصيده لـ 75 نقطة صعد بها لصدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد لانس عند 56 نقطة في المركز الخامس.​​​​​​​