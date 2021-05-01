   Fayza - لقيتك فين؟  

.. سان جيرمان يتجاوز لانس ويرتقي للصدارة بهدفين لواحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 18:24 قراءة: 0 د, 28 ث
تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه لانس، بهدفين لواحد، السبت، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".

ووضع البرازيلي نيمار دا سيلفا الفريق الباريسي في المقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 33، مستغلا تمريرة من الألماني جوليان دراكسلر.


وعزز المدافع ماركينيوس تقدم سان جيرمان بهدف ثان عند الدقيقة 59، قبل أن يُسجل لانس هدف تقليص الفارق عبر الكاميروني إغناتيوس غانغو مع حلول الدقيقة 61.

ورفع باريس سان جيرمان بهذا الفوز رصيده لـ 75 نقطة صعد بها لصدارة الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد لانس عند 56 نقطة في المركز الخامس.​​​​​​​

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225110

Observateur  (Canada)  |Samedi 01 Mai 2021 à 20h 22m |           
واش يهمنا؟



En continu

Toutes les news

السبت 01 ماي 2021 | 19 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:10 16:03 12:23 05:25 03:48
18°
 26° % 72 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.17 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1822°-1522°-1524°-1727°-18
  • Avoirs en devises
    20974,2

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,32067 DT        1$ =2,74954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   563,5 MDT