العاهل السعودي يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

الأناضول -



ستكون الزيارة الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت بالمملكة في يناير، بحضور الأمير تميم بن حمد..

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لزيارة الرياض.جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، مع أمير قطر بقصر البحر في العاصمة الدوحة، حيث سلمه رسالة خطية من الملك سلمان، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات الملك سلمان، وتمنياته لأمير قطر بدوام التوفيق.من جانبه، أبلغ أمير قطر، وزير الخارجية السعودي، تحياته للملك سلمان وتمنياته له بموفور الصحة.وزيارة أمير قطر للسعودية، في حال إتمامها، ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت بحضور الشيخ تميم بن حمد.​​​​​​​وفي وقت سابق الإثنين، بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع نظيره السعودي خلال لقائهما بالدوحة، مستجدات الوضع في المنطقة ومسيرة التعاون الخليجي.وفي 8 مارس/آذار الماضي، تلقى أمير قطر، رسالة من العاهل السعودي، نقلها "بن فرحان"، خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، منذ إعلان المصالحة الخليجية.وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية والتي حضرها الشيخ تميم بن حمد، عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.