وزير خارجية السعودية يبدأ زيارة لقطر

الأناضول -

الدوحة/ احمد يوسف - بدأ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الإثنين، زيارة رسمية للعاصمة القطرية الدوحة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي كل من نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الرياض في الدوحة، علي بن سعد القحطاني.ولم تتطرق الوكالة السعودية إلى جدول أعمال الزيارة ولا مدتها، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الجانب القطري.وفي 8 مارس/آذار الماضي، تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها "بن فرحان"، خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، منذ إعلان المصالحة الخليجية.وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.