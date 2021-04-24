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تركيا: لا يحق لبايدن الحكم على مسائل التاريخ وبيانه لا قيمة له

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 18:29 قراءة: 0 د, 23 ث
الأناضول - أكدت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، تعليقا على وصف بايدن، السبت، أحداث 1915، بـ "الإبادة" ضد الأرمن.


وأعرب البيان عن رفضه لبيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915، منددا به بأشد العبارات.

وأضاف أن "رئيس الولايات المتحدة لا يملك الحق القانوني والأخلاقي في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته لا قيمة لها".

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