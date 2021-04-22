برشلونة يستعرض قوته أمام خيتافي ويضرب شباكه بخماسية

تجاوز برشلونة عقبة ضيفه خيتافي بفوزٍ مُريح استقر عند خمسة أهداف مقابل اثنين، الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وافتتح برشلونة باب التسجيل مُبكرا بعدما نجح ليونيل ميسي في هز شباك خيتافي عند الدقيقة الثامنة، إثر تمريرة بينية ضرب سيرجيو بوسكيتس بها دفاعات خيتافي، استلمها النجم الأرجنتيني ثم سددها في الجهة البعيدة عن حارس المرمى.واستطاع خيتافي إدراك التعادل سريعا بهدية قدمها الفرنسي كليمنت لينغليت مدافع برشلونة، بعد أن ارتطمت به كرة طائشة وغيرت طريقها نحو الشباك مع حلول الدقيقة 12.المدافع المغربي سفيان شاكلا والحارس دافيد سوريا أصرَا أن يكونا أكثر كرما من لينغليت، وردا الهدية بطريقة أكثر غرابة في الدقيقة 28، بعدما حاول الأول إرجاع الكرة إلى الثاني بتمريرة خفيفة، تسبب غياب التفاهم بينهما في إدخالها الشباك هدفا ثانيا لبرشلونة.ومن تمريرة أخرى مميزة للاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، أحرز ليونيل ميسي ثالث أهداف الفريق الكتالوني مع حلول الدقيقة 33، بتسديدة ارتدت من القائم ثم عادت إليه ليُسكنها الشباك بمحاولة ثانية ناجحة.واستمرت وتيرة اللعب الهجومي لعناصر برشلونة في الشوط الثاني، مع بعض المحاولات من قبل خيتافي، أثمرت عن هدف ثان سجله أنس أونال في الدقيقة 69، قبل أن يُعيد المدافع رونالد أروخو الأمور إلى ما كانت عليه بهدف رابع للكتلونيين جاء عند الدقيقة 87.ومع دخول المباراة في وقتها البديل اختتم الفرنسي أنطوان غريزمان خماسية البرشا بهدف وقع عليه من علامة الجزاء.وأصبح في رصيد برشلونة 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة بالمركز الخامس عشر.