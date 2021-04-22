اليابان ترفع هدف خفض انبعاثات الكربون لـ46 بالمئة بحلول 2030 ... بدلاً من 26٪ عن مستويات عام 2013

الأناضول -

أعلنت اليابان، الخميس، رفع هدفها لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، إلى 46٪ بحلول عام 2030، بدلاً من 26٪ عن مستويات عام 2013.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن قناة "NHK" المحلية، قولها إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعلن، الخميس، عن الهدف الجديد الأكثر طموحا.كما حدد رئيس الوزراء الياباني هدفا لتحقيق الحياد الكربوني في بلاده بحلول عام 2050، ويعني ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية وصولا إلى الصفر.يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من حضور سوجا قمة المناخ الدولية الافتراضية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، تزامنا مع اليوم العالمي للأرض.وفي الآونة الأخيرة، تعرضت اليابان لضغوط من دول أوروبية لتحقيق هدف أكبر من هدفها السابق البالغ خفض 26٪ من الانبعاثات، وفقا للوكالة.والأسبوع الماضي، وافق سوجا، خلال زيارته لواشنطن على التعاون في قيادة الجهود العالمية للتخلص من الكربون، من خلال تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتنفيذ اتفاق باريس لعام 2015.وفي عام 2015، اتفق ممثلو نحو 200 دولة على تفعيل اتفاق باريس للمناخ، لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، والذي يلزم الأطراف الموقعة عليه بتخفيض معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.ويهدف اتفاق باريس إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين لمحاولة إعادة الاتزان للبيئة والمناخ على الكوكب.