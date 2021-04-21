أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

الأناضول -

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، على وقع بيانات أمريكية أولية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة، الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 16 أبريل/نيسان الجاري بمقدار 436 ألف برميل.وعند الساعة (07:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.46 بالمئة أو 31 سنتا إلى 66.26 دولارا للبرميل.كما هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، بنسبة 0.48 بالمئة أو 30 سنتا إلى 62.37 دولارا للبرميل.وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية لتغيرات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي.كما تأثرت أسعار النفط سلبا، مع تحسن مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية، الثلاثاء، الأمر الذي رفع كلفة شراء الخام من جانب الدول المستهلكة.