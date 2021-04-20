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رئيس وزراء مصر يصل إلى العاصمة الليبية برفقة 11 وزيرا

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 17:37 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - طرابلس/ محمد ارتيمة -

في أول زيارة يجريها مسؤول مصري بهذا المنصب إلى طرابلس منذ 2010، وفق مراسل الأناضول..



وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس برفقة 11 وزيرا في زيارة رسمية.

وأفاد مراسل الأناضول أن الوفد المصري وصل إلى مقر ديوان مجلس الوزراء، وكان في استقباله رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعددا من وزراء حكومته.

ومن المنتظر أن يبحث الوفد المصري مع الجانب الليبي، عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وهذه أول زيارة يجريها مسؤول مصري بمنصب رئيس وزراء إلى ليبيا منذ 2010، وفق مراسل الأناضول.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



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