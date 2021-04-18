ليستر يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ ليستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه على نظيره ساوثهامبتون بهدفٍ دون مقابل، الأحد، في لقاء جمع الفريقين على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الدور نصف النهائي.ويدين ليستر بالتأهل إلى مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 55، بعدما تابع كرة عرضية ارتطمت بالدفاع ثم عادت إليه ليُكملها في المرمى.وكان ليستر قد تأهل للدور نصف نهائي عقب تغلبه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لواحد، في حين وصل ساوثهامبتون الدور ذاته بتجاوزه بورنموث بثلاثية نظيفة.ويُلاقي ليستر سيتي في المباراة النهائية نظيره تشيلسي الذي أقصى مانشستر سيتي بالفوز عليه بهدفٍ وحيد.