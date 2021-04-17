بايرن يتجاوز فولفسبورغ ويعزز موقعه في الصدارة بثلاثة أهداف لاثنين ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني

خرج بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة من ميدان مضيفه فولفسبورغ، بعدما هزمه بثلاثة أهداف لاثنين، السبت، في قمة مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".ولعب البايرن شوطا أول مميزا، افتتح خلاله باب التسجيل بهدف أول حمل توقيع الإنجليزي جمال موسيالا في الدقيقة 15، ثم أضاف هدفا ثانيا أحرزه المهاجم تشوبو موتينغ مع حلول الدقيقة 24.ونجح فولفسبورغ في تقليص الفارق عند الدقيقة 35 عبر هدف سجله الهولندي فوتر فيغورست، قبل أن يرد البايرن بهدف ثالث جاء بعد دقيقتين فقط عن طريق موسيالا.وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض بقوة على مناطق البايرن وتمكنوا من تقليص الفارق بواسطة هدف سجله المهاجم ماكسيميليان فيليب في الدقيقة 54، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.وبهذا عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 54 نقطة وظل ثالثا، مع خسارة ملاحقه آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بأربعة أهداف نظيفة.