Warda - في يوم وليلة
×
Accueil
Politique
Economie
Régions
Société
Culture
Sport
Santé
Médias
Communiqués
Monde
Justice
Tribune
Forum
ذكرى تهجير الشعب الفلسطيني.. سفارة الإمارات في تل أبيب تهنئ الإسرائيليين بعيد “استقلالهم”
Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 16:58
قراءة: 0 د, 12 ث
هنأت سفارة الإمارات في تل أبيب، يوم الخميس، إسرائيل بما يسمى”يوم الاستقلال”.
وجاء في تغريدة نشرتها السفارة على تويتر وأرفقتها بعلمي إسرائيل والإمارات “سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تتمنى لشعب إسرائيل عيد استقلال 73 سعيداً”.
Tweeter
Commentaires
0
de
0
commentaires pour l'article 224313
En continu
Toutes les news
..*
| 0
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
12°
14°
% 87
:الرطــوبة
تونــس
11°
1.54 كم/س
:الــرياح
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
14°-11
16°-8
18°-9
22°-11
23°-13
Avoirs en devises
21769,1
(
16 avril
)
Jours d'importation
152
1 € =
3,30932 DT
1$ =
2,77323 DT
Solde Compte du Trésor
(
16 avril
)
1739,9 MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
Warda - في يوم وليلة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 224313