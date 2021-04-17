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ذكرى تهجير الشعب الفلسطيني.. سفارة الإمارات في تل أبيب تهنئ الإسرائيليين بعيد “استقلالهم”

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 16:58 قراءة: 0 د, 12 ث
هنأت سفارة الإمارات في تل أبيب، يوم الخميس، إسرائيل بما يسمى”يوم الاستقلال”.

وجاء في تغريدة نشرتها السفارة على تويتر وأرفقتها بعلمي إسرائيل والإمارات “سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تتمنى لشعب إسرائيل عيد استقلال 73 سعيداً”.




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