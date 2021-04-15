الجزائر.. سوناطراك تفسخ عقد تطوير حقل غاز مع شركة بريطانية

الأناضول -

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات، فسح عقد مع شركة "بيتروسيلتيك" الدولية (بريطانية)، في مشروع تطوير حقل غازي جنوبي البلاد.جاء ذلك، وفق بيان صادر الخميس عن سوناطراك (حكومية) تلقت الأناضول نسخة منه.وأشار البيان أن "سوناطراك فسخت في 12 أبريل/نيسان 2021، عقدا في مجال البحث واستغلال المحروقات بمحيط إيزاران بولاية إليزي (جنوب شرق)، وقع في 26 سبتمبر/ أيلول 2004 مع بيتروسيلتيك".ولفت إلى أن سوناطراك مارست حقها في فسخ العقد، بعد أن "طلبت دون جدوى" من بيتروسلتيك، الامتثال لالتزاماتها التعاقدية، وعدم دخول الحقل مرحلة الإنتاج التي كانت منتظرة في 2017، دون تفاصيل أخرى.وأضافت أنه بموجب تبليغ هذا القرار للطرف المعني، فقد تم تحديد الآجال لنقل نشاطات المحروقات التي كانت تقوم بها هذه الشركة إلى سوناطراك (لم يذكر الآجال).وتبلغ نسبة مساهمة "بيتروسيلتيك" في المشروع 75 بالمئة عند إمضاء العقد في 2004، وانخفضت مشاركتها فيه إثر عمليتي بيع متتاليتين لحقوقها والتزاماتها بموجب تعديلات على العقد، لتصبح النسبة 38.25 بالمئة.ووفق مخطط تطوير الحقل، يبلغ مستوى إنتاجه يوميا 10 ملايين متر مكعب من الغاز، و17 ألف برميل من غاز البترول المسال، و11 ألفا و500 ألف برميل من المكثفات.وختم البيان بالإشارة إلى أن سوناطراك ستواصل جهود تطوير هذا المشروع من أجل بدء عمليات الإنتاج خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.