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برئاسة أردوغان والدبيبة.. انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي في العاصمة التركية أنقرة..

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 18:36 قراءة: 0 د, 36 ث
الأناضول - عُقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا في أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

الاجتماع الذي عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، الإثنين، عقب اللقاء الثنائي بين أردوغان والدبيبة، حضره عدد كبير من الوزراء ومسؤولون معنيون من كلا البلدين.


وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا بشكل أكبر، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

والإثنين، وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224072

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 19h 03m |           
اللهم أعز الاسلام ووحد المسلمين



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