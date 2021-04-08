كورونا..3829 وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة

الأناضول -

سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 3829 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 90 ألف إصابة.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 3829 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 340 ألفًا و776 حالة.كما أشار إلى تسجيل 92 ألفًا و625 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13مليونًا و197 ألف و31 إصابة.أما عدد المتعافين فارتفع إلى 11 مليونًا و664 ألفًا و158 متعافٍ، بحسب البيان نفسه.وكانت السلطات الصحية سجلت في اليوم السابق 4195 وفاة جراء فيروس كورونا، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات اليومية.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة الإصابات والوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحتى فجر الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 133مليونا و668 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من مليونين و898 ألفا، بينما تعافى أكثر من 107 ملايين و791 ألفًا، وفق موقع " worldmeters ".