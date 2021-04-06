رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا

الأناضول -

من المتوقع أن يبحث ماريو دراغي، في طرابلس، قضايا التعاون المشترك، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي، والهجرة غير النظامية

بدأ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس.وكان في استقبال دراغي، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في مقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، وفق مراسل الأناضول.ومن المتوقع أن يبحث دراغي، خلال الزيارة التي لم يعلن عن مدتها، قضايا التعاون المشترك، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي، والهجرة غير النظامية.