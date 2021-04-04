الأناضول -



الملكة السابقة نور الحسين، قالت في تغريدة: "الدعاء لكي تسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير"، بعد ساعات على إعلان نجلها أنه قيد الإقامة الجبرية

أعربت نور الحسين، ملكة الأردن السابقة، الأحد، عن أملها في أن تسود الحقيقية والعدالة لجميع ضحايا "الافتراء الشرير"، بعد ساعات من إعلان نجلها الأمير حمزة بن الحسين أنه قيد الإقامة الجبرية.وقالت أرملة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "الدعاء لكي تسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير. بارك الله فيكم ويحفظهم".يأتي ذلك بعد إعلان الأردن، مساء السبت، عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك".وإثر ذلك، نفى قائد الجيش الأردني يوسف حنيطي، في بيان، احتجاز ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين ووضعه تحت الإقامة، ضمن تلك الاعتقالات، لكن الأخير أكد ذلك في تسجيل مصور.وبين الفينة والأخرى، يجري الأمير حمزة، الذي تولى ولاية العهد بين عامي 1999 و2004، زيارات للعديد من محافظات المملكة، ويلتقي وجهاء عشائرها، حيث يعبر عن انتقاداته لسير الأوضاع في المملكة، ويدعو إلى محاربة الفساد وتصحيح النهج.