الكويت تمدد حظر التجول وقطر تعلق الدراسة مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج

فرانس 24 -

ذكرت حكومة الكويت الخميس في بيان أنها ستمدد حظر التجول الجزئي، المفروض لمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، حتى 22 أبريل/ نيسان في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت في بيان على تويتر أن حظر التجول سيبدأ من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من 8 أبريل/ نيسان.وسجلت الكويت الخميس 1282 إصابة جديدة. وكانت قد شهدت انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة في ديسمبر/كانون الأول بعد ما يقرب من 1100 حالة في مايو/ أيار الماضي.وقال مجلس الوزراء إن خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة سيسمح بها خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في منتصف أبريل/ نيسان هذا العام، بين الساعة السابعة مساء والثالثة صباحا.ارتفاع الإصابات في دول الخليجكما شهدت دول الخليج العربية الأخرى ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفرضت سلطنة عمان، حيث تجاوز عدد الحالات اليومية في الآونة الأخيرة ألف حالة، حظر تجول جزئيا في 28 مارس آذار.وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر أمرت الخميس بتعليق التعليم في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة اعتبارا من الرابع من أبريل/ نيسان.وسجلت قطر اليوم 840 إصابة جديدة مقارنة بمعدل يومي كان أدنى من 200 في ديسمبر/ كانون الأول.فرانس24/ رويترز