إيطاليا تتجاوز بلغاريا بهدفين

خرج منتخب إيطاليا بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه البلغاري بعدما هزمه بهدفين نظيفين، الأحد.وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.سجل الطليان هدفهم الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها المهاجم أندريا بيلوتي بنجاح في مرمى أصحاب الأرض.وجاء الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 82 عن طريق مانويل لوكاتيلي، مؤكدا به الفوز الثاني تواليا لمنتخب بلاده.ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب سويسرا على ضيفه الليتواني بهدفٍ دون مقابل، أحرزه المهاجم شيردان شاكيري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.وبهذا صعدت إيطاليا إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الثاني.وتأتي منتخبات ليتوانيا وبلغاريا وأيرلندا الشمالية في المراكز المتبقية برصيد خالٍ من النقاط.