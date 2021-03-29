نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

الأناضول -

أعلن مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، إيهاب مميش، نجاح تعويم مقدمة سفينة "إيفرجيفن" العالقة في الممر المائي للقناة، منذ الثلاثاء الماضي.وقال مميش في تصريحات للتليفزيون المصري الرسمي، الإثنين، إن "السفينة حررت وأبحرت بالفعل"، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن السفينة عادت لمسارها الطبيعي وشغلت محركاتها، وبدأت التحرك.بذلك، تنتهي أزمة قناة السويس، التي أحدثت أزمة على طرفي الممر برسو أزيد من 321 سفينة تجارية، وأربكت سلاسل الإمدادات خاصة في أوروبا، بعدما تسبب جنوح السفينة في تعطل حركة مرور السفن بالمجري الملاحي الدولي.يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من بدء مناورات جديدة للشد لتعويم سفينة الحاويات الجانحة، بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.وأوضح رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان صادر، فجر الإثنين، أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد شمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال.وأضاف: "كما عملت قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية "APL GUARD" بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف".ووصلت القاطرة الهولندية "APL GUARD" مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية، للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.وصباح الثلاثاء، واجهت سفينة الحاويات طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي.والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرجرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.