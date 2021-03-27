قناة السويس.. محاولات جديدة لتعويم السفينة الجانحة

الأناضول -

أعلنت هيئة قناة السويس، مساء الجمعة، عن محاولات جديدة لتعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في ممرها المائي منذ 4 أيام.وأفاد رئيس الهيئة (رسمية)، أسامة ربيع، في بيان، ببدء "مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة".وأضاف ربيع أن محاولات التعويم الجديدة تأتي "بعد انتهاء أعمال تجريف الرمال المحيطة بمقدمة السفينة".وأردف: "مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح وحركة المد والجزر".وفي وقت سابق الجمعة، أثنت الهيئة على عروض المساعدة الدولية في جهود تعويم السفينة "إيفر جيفن"، بما في ذلك عرضا من تركيا وآخر من الولايات المتحدة.وأدى جنوح السفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية بالعالم، إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم، وارتفاع تكاليف الشحن بصورة كبيرة؛ إذ يمر عبر القناة حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.والسفينة الجانحة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "ايفر غرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.والثلاثاء، تعرضت السفينة لعاصفة رملية، أثناء عبورها القناة في طريقها من الصين إلى هولندا؛ ما أدى لجنوحها وإغلاق الممر المائي في القناة، وتعطيل حركة عشرات السفن في الاتجاهين.