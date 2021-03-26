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تلبية لدعوة أردوغان.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور تركيا الجمعة

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 07:02 قراءة: 0 د, 40 ث
الأناضول - يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إجراء زيارة عمل إلى تركيا، الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس، أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة الأولى من نوعها عقب بدء المجلس الرئاسي مهامه، العلاقات العميقة بين البلدين من كافة الجوانب.


وأضاف أنه من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223032

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 09h 19m |           
بعد زيارة مصر،ها هو يزور تركيا،اما تونس،رغم ان رئيسها كان اول رئيس يزور ليبيا،فهي لا تبدو من اهتمامات على الاقل المجلس الرئاسي....ربما لمواقف تونس السابقة و التي اغضبت الليبيين،او للظروف السياسية الموجودة عندنا او ربما للظروف الاخرى بعد عملية الرسالة المسمومة التي ضربت امننا القومي في الصميم....اصلاح هذا الوضع اكيد لمصلحة تونس،و نرجو ان تتظافر جهود جميع مؤسسات،و على راسها رئيس الدولة لتحقيق ذلك



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