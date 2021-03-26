ألمانيا تبدأ تصفيات كأس العالم بثلاثية نظيفة ضد إيسلندا

تغلب منتخب ألمانيا على ضيفه الأيسلندي بثلاثة أهداف دون مقابل، الخميس، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.حسم "المانشافت" نتيجة الفوز مُبكرا بتسجيله هدفين مُتتاليين في الدقيقتين الثانية والسابعة، عن طريق لاعب الوسط ليون غوريتسكا وزميله كاي هافيرتز.وأكد إلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تفوق منتخب بلاده بهدف ثالث أحرزه مع حلول الدقيقة 56.ولحساب المجموعة ذاتها، انتصر منتخب رومانيا على ضيفه المنتخب المقدوني بثلاثة أهداف لاثنين، وعاد المنتخب الأرميني بفوز مهم من أرض نظيره منتخب ليختنشتاين بهدف نظيف.وبهذا تصدرت ألمانيا ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط ، متقدمة بفارق الأهداف عن رومانيا الثانية وأرمينيا الثالثة، في حين تحتل منتخبات مقدونيا وليختنشتاين وأيسلندا المراكز المتبقية تواليا.