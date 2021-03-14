الدبيبة: متفائلون بمستقبل العلاقات مع مصر

الأناضول -

طرابلس/ محمد ارتيمة - أعرب رئيس حكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، عن "تفاؤله" بمستقبل العلاقات مع مصر.جاء ذلك في إطار تعليقه على مكالمة هاتفية تلقاها مساء السبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق تغريدة نشرها الأول على حسابه بـ"تويتر"، الأحد.وقال الدبيبة على "توتير": "استقبلتُ مكالمة هاتفية من الرئيس المصري للتهنئة بنيل الحكومة الثقة،.. متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين".ومساء السبت، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي أعلن خلال الاتصال الهاتفي، "دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية".والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح في البلاد، فاقمه هجوم مسلح شنته مليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، في أبريل/نيسان 2019، وباء بالفشل بعدما استمر لأكثر من عام.ومؤخرا، شهد موقف مصر من الأزمة الليبية تحولا ملحوظا، عقب سنوات من تقديم الدعم لحفتر، وهو الدعم الذي طالما استنكرته الحكومة الليبية المعترف بها شرعيا.وأجرى وفد أمني ودبلوماسي مصري زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2020، واستقبل لاحقا مسؤولين من الحكومة الليبية، منهيا انقطاعا في الزيارات تواصل منذ 2014.كما استضافت مصر، في مدينة الغردقة المصرية (شمال شرق) اجتماعات المسار الدستوري، أحد مسارات حل الأزمة الليبية، والتي ترعاها الأمم المتحدة.