دعم وتطوير العلاقات التونسية اليابانية محور لقاء رئيس الحكومة بالسفير الياباني بتونس



يلتقي سفير جمهورية مالطا بتونس

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 سفير اليابان بتونس شينسوكاي شيميزو.وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لاحتضان تونس لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بإفريقيا Ticad لسنة 2022 والذي كان بقرار من الجهات المنظّمة وبدعم من 54 بلدا خلال القمة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.وأعرب رئيس الحكومة بالمناسبة عن تقدير تونس للحكومة اليابانية وكل الجهات الداعمة للمؤتمر مبرزا التطلع إلى أن تكون بلادنا بوابة افريقيا لتعاون ثلاثي تونسي افريقي ياباني يساهم في تعزيز التعاون وتدعيم آفاق للشراكة بين الدول الافريقية واليابان وتكثيف المبادرات في المجالات التنموية والاقتصادية.وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية دفع التعاون التونسي الياباني إلى آفاق واعدة ومتجددة، لتشمل عددا من المجالات التقنية والاتصالية والعلمية الحديثة خاصة وأن البلدين تجمعهما تجارب وعلاقات صداقة وتعاون عريقة في هذه الميادين.من جانبه نوّه السفير الياباني بتطور مستوى التعاون بين بلاده وتونس، معربا عن حرص اليابان على مزيد الدفع بعلاقات التعاون المشترك، والعمل على دعم التجربة التونسية في المجالات الاقتصادية والتقنية وتنمية الفرص المتوفرة في مجال تبادل الكفاءات العلمية بين البلدين.كما أشار السفير الياباني إلى أهمية دعم بلاده لتونس خلال الفترة المقبلة في مجال مرافقة أصحاب المشاريع والمؤسسات التكنولوجية الناشئة، سواء عبر التكوين الخصوصي أو التربصات لفائدة الأساتذة والطلبة إضافة إلى العمل على تطوير التعاون في المجالات التقليدية القائمة بين البلدين.كما التقى رئيس الحكومة ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة سفير جمهورية مالطا بتونس سيمون بوليشينو، وتمحور اللقاء حول سبل دعم العلاقات التونسية المالطية في كل المجالات.ونوّه رئيس الحكومة بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص تونس على تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها وحث رجال الأعمال المالطيين على استكشاف مناخ الاستثمار وفرص الشراكة في بلادنا.من جهته اكد السفير المالطي بتونس على عراقة العلاقات بين البلدين اللذان ينتميان الى نفس الفضاء المتوسطي ويتقاسمان نفس القيم، مبرزا حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في مجال التجارة والسياحة والتعليم.