نزيهة رجيبة "كيف يمكن اقتحام مقر جمعية قانونية حتى لو اختلفنا معها"‎

نددت الحقوقية نزيهة رجيبة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بقيام الدستوري الحر باقتحام مقر اتحاد علماء المسلمين.واستغربت نزيهة رجيبة من اقتحام جمعية قانونية رغم الاختلاف معها.وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،دعا السلطات إلى "العمل فورا على فكّ الاعتصام الظالم الذي ينفذه أنصار الحزب الدستوري الحر، وتحرير المحتجزين" داخل مقرّه بالبلاد.كما حمل الاتحاد "المسؤولية للهياكل المعنية في الدولة المكلفة بواجب حماية المواطنين والجمعيات القانونية وضمان الحريات العامّة والخاصّة والعمل على تطبيق القانون".ولفت الاتحاد في بيانه، أن "أنصار الحزب الدستوري الحر قاموا الثلاثاء باقتحام المقرّ وتعنيف بعض من كان متواجدا فيه وضرب حصار عليه يمنع فيه الدخول إليه والخروج".وندد الاتحاد بهذا "التصرّف الهمجي الخارق للقانون (اقتحام مقره من قبل حزب عبير موسي)والذي يندرج ضمن الممارسات الإجرامية، وتحمّل المعتدين مسؤولية كلّ ما عسى أن يصيب المحتجزين من سوء".وفي نوفمبر الماضي، دخل أعضاء الحزب "الدستوري الحر" فيما سموه "اعتصام الغضب" أمام مقر الاتحاد، للمطالبة بإغلاقه.ورفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى تقدم بها الحزب بهدف إيقاف نشاط الاتحاد في تونس.والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مستقل عن الدول تأسس في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة."ياخي عادي عبير وانصارها يقتحمو مقر جمعية عندها وجود قانوني؟؟؟!!!!!!فينك يا دولة الهانة؟؟ ماهو يا اما تبحث وتقيم الدليل على انها جمعية مشبوهة (وانا نراها كذلك ما دام الغنوشي جابها في موجة محاولة التمكين)وتسحب منها الرخصة واما تثبت العكس و توضع حد لهسترة عبير واساليبها البوليسية....بالمناسبة :فمه برشه جمعيات "مستوردة" تحتاج لبرشه تدقيق للتثبت من دورها وغاياتها وتمويلها"."